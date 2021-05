KeyWe in arrivo il 31 agosto

Sold Out e Stonewheat & Sons sono felicissimi di annunciare che l’adorabile puzzle postale, KeyWe, sarà disponibile il 31 agosto per PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Inoltre, i giocatori che effettueranno il pre-order riceveranno l’accesso al pack “Early Bird” senza costi aggiuntivi, con una serie di contenuti di gioco bonus, tra cui:

Pacco postale sperimentale – Dalle menti della Belby University, il pacco postale sperimentale è una meraviglia multiuso dell’ingegneria moderna! Quando Jeff e Debra indosseranno questo fantastico aggeggio, sbloccheranno nuovi obiettivi per testarne le proprietà misteriose, come cacciare disturbi magnetici, raccogliere cariche statiche o sfuggire a determinate singolarità, pur continuando a svolgere i loro doveri postali, ovviamente!

Dalle menti della Belby University, il pacco postale sperimentale è una meraviglia multiuso dell’ingegneria moderna! Quando Jeff e Debra indosseranno questo fantastico aggeggio, sbloccheranno nuovi obiettivi per testarne le proprietà misteriose, come cacciare disturbi magnetici, raccogliere cariche statiche o sfuggire a determinate singolarità, pur continuando a svolgere i loro doveri postali, ovviamente! Zuni il baby polpo – La preziosissima e rosa Zuni, il piccolo polpo, vorrebbe adagiarsi sulla schiena di Jeff e Debra mentre svolgono i loro doveri postali. Promette di non spargere inchiostro su nessuna delle buste.

– La preziosissima e rosa Zuni, il piccolo polpo, vorrebbe adagiarsi sulla schiena di Jeff e Debra mentre svolgono i loro doveri postali. Promette di non spargere inchiostro su nessuna delle buste. Copricapo con cappuccio – Il team di consegna del Telepost è noto per la sua velocità, resistenza e testardaggine. Non sono noti per le loro capacità di osservazione. Travestiti come uno di loro con questa maschera indossabile.

Il team di consegna del Telepost è noto per la sua velocità, resistenza e testardaggine. Non sono noti per le loro capacità di osservazione. Travestiti come uno di loro con questa maschera indossabile. Copricapo di Buck – Il capo di Jeff e Debra è il capo della stazione di Telepost, un postino gioviale con anni di esperienza e una barba molto ben curata. Fortunatamente, ha anche un buon senso dell’umorismo, quindi probabilmente apprezzerà i kiwi che imitano il suo aspetto caratteristico con questo set di barba, baffi, cappello, cuffie e occhiali.

Inoltre, la versione per Nintendo Switch di KeyWeincluderà esclusivi accessori medievali per il guardaroba: “Lavender Knight” e “Amber Knight”. Personalizza Jeff e Debra con elmetti abbaglianti e scudi maestosi e affronta il Telepost per l’onore di Bungalow Basin!

La versione PlayStation 5 sfrutterà anche il feedback tattile del controller wireless DualSense e i trigger adattivi per permettere ai giocatori di immergersi ulteriormente nel mondo di Bungalow Basin, così da sentire la tensione crescente delle fionde, il soddisfacente “pop” del pluriball scoppiettante e il rumore dei piedini di Jeff e Debra mentre lavorano nell’ufficio postale.