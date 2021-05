SEGA Annuncia Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

SEGA of america ha annunciato oggi che Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sarà disponibile in tutto il mondo, in digitale, in esclusiva su PlayStation 4. Si tratta di un remake per una nuova generazione di fan dei picchiaduro realizzato come parte del progetto del 60° anniversario di SEGA, nonché l’edizione definitiva del quinto capitolo della storica serie Virtua Fighter di SEGA che sarà pronta a ospitare sul ring i giocatori dal 1° giugno 2021.

Ampiamente apprezzato dai fan dei picchiaduro classici per il suo gameplay strategico in tre dimensioni, le sue meccaniche intuitive, il suo bilanciamento preciso e i suoi intensi combattimenti di arti marziali, Virtua Fighter 5 ha ricevuto diversi aggiornamenti nel corso della sua storia, l’ultimo dei quali nel 2012, con la sua riedizione per console. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown reinventa la brutale esperienza dell’originale grazie a una splendida grafica HD, nuove funzionalità online e le stesse formidabili arti marziali di sempre.