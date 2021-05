eFootball PES: KONAMI annuncia una partnership con l’Atalanta

Con sede a Bergamo, l’Atalanta compete ai massimi livelli nel campionato calcistico da oltre 60 anni e vanta un incredibile numero di tifosi in tutta Europa. La squadra ha inoltre raggiunto i quarti di finale e gli ottavi di finale nelle ultime due edizioni della Competizione Europea per club più importante, centrando dei risultati davvero eccezionali. Questa nuova importante partnership di KONAMI per la serie eFootball PES segue gli accordi conclusi con altre società calcistiche italiane tra cui AS Roma, SS Lazio e SSC Napoli.