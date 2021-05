Razer annuncia la tastiera BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, il mix perfetto tra libertà wireless e funzionalità in un fattore forma compatto.

Pensata per i gamer in cerca di un look elegante e minimalista o per coloro che necessitano di risparmiare spazio sul desktop, la BlackWidow V3 Mini HyperSpeed è una tastiera gaming 65%, ricca di funzionalità, con tasti di dimensioni standard, tastierini freccia e navigazione per la massima usabilità. Estremamente funzionale, con l’aggiunta della tecnologia HyperSpeed Wireless assicura una connettività wireless performante e a bassa latenza in un fattore forma compatto, risultando la tastiera gaming ideale per set up ordinati o con spazio limitato.

“Fin dal suo lancio nel 2010, la gamma BlackWidow è il punto di riferimento per le tastiere gaming oltre a continuare ad evolvere grazie al feedback della community”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “Dall’annuncio della Razer Huntsman Mini, abbiamo ricevuto la richiesta di creare una tastiera wireless compatta, che ha portato alla Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed – è compatta e wireless, pur mantenendo i tasti essenziali sia per il gaming che per l’uso quotidiano”.

Con il suo fattore forma compatto e salvaspazio, la BlackWidow V3 Mini HyperSpeed mantiene i tasti più utilizzati al di fuori del layout alfanumerico standard, con una disposizione degli stessi compatta e intelligentemente progettata, minimizzando lo spazio. Mantenendo un set di tasti dedicato alle frecce e spostando lateralmente il gruppo di navigazione, gli utenti accedono facilmente alle funzioni più utilizzate di una tastiera di dimensioni normali, con tutte le altre funzioni disponibili tramite tasti secondari.

Per soddisfare le esigenze di configurazioni minimaliste e senza fili, la BlackWidow V3 Mini HyperSpeed utilizza il nuovo HyperSpeed Multi-Device Dongle di Razer, consentendo una combinazione di tastiera/mouse Razer HyperSpeed compatibile da collegare al PC, tutto tramite un singolo dongle. Con il supporto per l’HyperSpeed Multi-Device Dongle già integrato in una vasta gamma di prodotti esistenti abilitati, il nuovo dongle aiuta ulteriormente a ridurre il disordine sul desktop e libera una porta USB.

La BlackWidow V3 Mini HyperSpeed supporta anche la connessione Bluetooth, per un massimo di 3 dispositivi accoppiati. Un cavo USB-C completa le opzioni di connettività, permettendo l’uso e la ricarica contemporanei, con ogni carica completa che assicura fino a 200 ore di utilizzo.

Progettata come una tastiera compatta, anche la BlackWidow V3 Mini HyperSpeed dispone delle apprezzate tecnologie di switch leader del settore di Razer. Disponibile con Yellow Switch lineari e silenziosi, con smorzatori sonori migliorati di recente, o con Green Switch tattili e col tipico clic, che tanto piace ai gamer. La tastiera dispone anche di illuminazione Razer Chroma RGB per ogni tasto, keycap in ABS Doubleshot più robusti che non sbiadiranno mai e parti laterali extra spesse, per solidità e longevità massime con un’esperienza di digitazione di elevata qualità.

Con un gioco privo di lag HyperSpeed Wireless in un elegante fattore forma del 65%, la Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed è la tastiera gaming wireless perfetta per qualsiasi spazio e sufficientemente versatile per tutte le configurazioni e l’uso quotidiano.

La Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed è disponibile al prezzo consigliato di €189,99 su Razer.com e rivenditori autorizzati.