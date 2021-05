Capcom Arcade Stadium ora disponibile

Capcom Arcade Stadium so ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam. Pubblicato precedentemente su Nintendo Switch, questa raccolta ricca di nostalgia contiene alcuni dei giochi arcade più amati di Capcom, dai classici degli anni ’80 come BIONIC COMMANDO e STRIDER a titoli iconici degli anni ‘90 come SUPER STREET FIGHTER II TURBO. I giocatori possono scegliere di acquistare uno dei tre diversi pack di 10 giochi o acquistare il bundle pack che contiene tutti i 32 giochi.