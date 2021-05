Family Trainer arriva su Nintendo Switch il 3 settembre

Family Trainer finalmente farà il suo debutto su Nintendo Switch il 3 settembre! Family Trainer permetterà ai giocatori di allenarsi con diverse attività semplici ma divertenti e coinvolgenti. Il gioco combinerà i Joy Con di Nintendo con le “Leg Band” per aiutare i giocatori a utilizzare l’intero corpo in una serie di mini giochi.

Controlli semplici e intuitivi rendono il gioco facile da usare e permettono ai giocatori di tutte le età di rimettersi in forma, divertendosi allo stesso tempo. Il gioco ha anche una modalità Multiplayer* per sfide testa a testa a chi riesce a fare i punteggi più alti oppure per lavorare insieme per raggiungere un obbiettivo comune.