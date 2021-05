Cities: Skylines – Annunciati i nuovi Conte nt Creator Pack e nuove stazioni radio

Paradox Interactive, un publisher e sviluppatore che ama viaggiare in treno, ha annunciato durante il PDXCon Remixed l’uscita di due nuovi content creator pack, Bridges & Piers and Train Stations, per Cities: Skylines. I content creator pack sono ora disponibili per PC, Xbox One e PlayStation 4. Due nuove stazioni radio, Rail Hawk Radio e Sunny Breeze Radio, sono ora disponibili per tutti quei giocatori che sono alla ricerca di un nuovo sound.

