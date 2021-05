Disponibile il DLC Buccaneers di Port Royale 4

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno annunciato oggi che è ora disponibile il DLC di debutto “Buccaneers” del trade sim Port Royale 4. Il DLC consente ai giocatori di calarsi nei panni di un famigerato bucaniere del XVII secolo. La nuova espansione è disponibile per l’acquisto tramite il Kalypso Store, Steam,GOG, Epic Games Store, PlayStation Store and Microsoft Store, mentre la versione per Nintendo Switch sarà disponibile nel corso dell’anno.