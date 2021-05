Sony ha annunciato l’imminente disponibilità di un aggiornamento su PS5 per migliorare le performance di The Last of Us Part II.

L’aggiornamento in questione permetterà ai giocatori di scegliere tra una modalità a 30fps e una a 60fps, oltre a tempi di caricamento più veloce e a un non meglio definito “altro ancora”.

Pare infatti che Naughty Dog sia a lavoro su di qualcosa di molto grosso e prossimamente arriveranno notizie a riguardo.