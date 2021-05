Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia oggi che SUPER BOMBERMAN R ONLINE sarà disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam dal 27 maggio come free-to-play, in esclusiva digital download. Il gioco sarà inoltre compatibile con PlayStation 5.

La data di uscita per la versione Xbox One e Xbox Series X/S di SUPER BOMBERMAN R ONLINEsarà presto confermata.