Mass Effect Legendary Edition disponibile da oggi

BioWare, studio di Electronic Arts, ha rilasciato oggi Mass Effect Legendary Edition, la modalità definitiva per vivere l’amata trilogia di videogiochi di ruolo di fantascienza.

Il titolo è disponibile in tutto il mondo su PC tramite la nuova app EA App per Windows, Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One con retrocompatibilità ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Mass Effect Legendary Edition presenta il contenuto cinematico di base per giocatore singolo e più di 40 contenuti scaricabili (DLC) storia, pacchetti di armi e armature tratte da Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 e porta la leggenda del Comandante Shepard in 4K Ultra HD con compatibilità HDR.