Hotel Transylvania: Avventure da paura In arrivo su PC e console

Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, sono lieti di annunciare ‘Hotel Transylvania: Avventure da paura’. Questo nuovo videogioco, che include tantissimi personaggi amati dai fan e in arrivo dal celebre franchise di film animati, sarà disponibile per il periodo di Halloween per PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in digitale in Italia) e PC digital.