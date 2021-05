Il sequel di Judgement arriva a settembre

Durante l’evento in streaming tenutosi poche ore fa, SEGA ha svelato ai fan che Lost Judgement, sequel di Judgement, sarà disponibile su PlayStation 3, PlayStation 5 e Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal 24 settembre 2021. Stando a quanto rivelato da SEGA la trama sarà ambientata a Yokohama. Al momento non sono stati divulgati altri dettagli sul gioco oltre al trailer che potrete vedere qui sotto.