CD Projekt RED ha annunciato che le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series S/X supporteranno pienamente le mod di The Witcher 3: Wild Hunt, proprio come accade su PC. Stando infatti a quanto rivelato ai microfoni di Kotaku, il team di sviluppo del gioco ha contattato alcuni sviluppatori delle migliori mod di The Witcher 3 per introdurre le stesse in questa nuova versione del titolo.

Al momento non è ancora noto quando verrà rilasciata la versione “aggiornata” di The Witcher 3.