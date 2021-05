Metro Exodus PC Enhanced Edition ora disponibile

Oggi Deep Silver e 4A Games sono liete di annunciare il lancio di Metro Exodus PC Enhanced Edition, un aggiornamento radicale che sfrutta la potenza delle GPU compatibili con Ray Tracing per offrire un incredibile aggiornamento visivo. La PC Enhanced Edition è GRATUITA per tutti i possessori della versione originale su Steam, Epic Games Store, Good Old Games e Microsoft Store.

Offre funzionalità di Ray Tracing aggiuntive tra cui Advanced Ray Traced Reflections e supporto per il tanto richiesto DLSS 2.0 su hardware NVIDIA, che offre dettagli dell’immagine più nitidi e frame rate e risoluzioni di visualizzazione maggiori. Collaborando ulteriormente con NVIDIA, questo aggiornamento migliora la nostra tecnologia di illuminazione Ray Traced Global innovata con la versione originale di Metro Exodus per rendere ogni sorgente luminosa completamente Ray Traced e implementa la nostra tecnologia RT Emissive di The Two Colonels nel gioco.

Questo aggiornamento è così ampio che richiederà una GPU compatibile con Ray Tracing come specifica minima e sarà disponibile come prodotto separato – non è una semplice ‘patch’ per il gioco base – invece sarà offerto come extra a tutti i possessori di Metro Exodus PC.

Deep Silver e 4A Games hanno anche confermato il 18 giugno 2021 come data di uscita per l’enorme aggiornamento GRATUITO Gen 9 per Xbox Series X | S e PlayStation 5.

La versione Gen 9 di Metro Exodus funzionerà a 4K / 60FPS con illuminazione Ray Tracing completa su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il gioco base e le espansioni DLC includeranno sia la nostra rivoluzionaria illuminazione Ray Traced Global (RTGI) che le tecniche di Ray Traced Emissive Lighting testate nelle espansioni della versione originale di Metro Exodus.

Le console di nuova generazione beneficeranno di tempi di caricamento drasticamente ridotti grazie all’uso delle ottimizzazioni dello storage SSD, pacchetti di texture 4K e una gamma di funzionalità specifiche della piattaforma tra cui audio spaziale e miglioramenti della latenza del controller su Xbox e supporto per le funzionalità dei controller Dual Sense per PlayStation 5.

Questi miglioramenti saranno resi disponibili come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Gen 8, o tramite Metro Exodus Complete Edition, un’edizione fisica di alto valore recentemente annunciata. Questa edizione completa include il gioco base ed entrambe le espansioni DLC: The Two Colonels e Sam’s Story.