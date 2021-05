La quinta stagione del Viaggio arriva in GWENT

CD PROJEKT RED annuncia che il Viaggio è tornato per la quinta stagione in GWENT: The Witcher Card Game. I giocatori possono iniziare a salire di livello ancora una volta per sbloccare nuovi premi esclusivi gratuitamente a partire da ora su PC, dispositivi Mac Apple M1, iOS e Android.

Viaggio è il sistema di progressione di GWENT che premia i giocatori mentre salgono di livello ottenendo vittorie nelle partite in modalità Standard, Stagionale e Draft. La stagione 5 offre oltre 100 livelli da sbloccare, ciascuno contenente avatar esclusivi e punti premio, che i giocatori possono riscattare per gli oggetti disponibili nel libro dei premi in-game di GWENT. La quinta stagione del Viaggio durerà per i prossimi tre mesi ed è incentrata su Triss Merigold, la leggendaria maga temeriana e amica di Geralt di Rivia.