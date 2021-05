L’attesissimo gioco survival horror di Capcom, Resident Evil Village, è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Stadia.Resident Evil Village permette ai giocatori di immergersi in un’intensa battaglia per sopravvivere agli orrori di un remoto villaggio innevato abitato da un gruppo eterogeneo di misteriosi abitanti del luogo e da creature terrificanti. Questo titolo ricco di azione è l’ottavo capitolo principale del pluripremiato franchise Resident Evil che ha venduto oltre 107 milioni di unità in tutto il mondo e festeggia quest’anno il suo 25° anniversario. Resident Evil Village è idoneo per l’aggiornamento gratuito da PlayStation 4 alla versione digitale per PlayStation 5 e supporterà la Smart Delivery per le console Xbox Series X|S e Xbox One.

Resident Evil Village continua la storia di Ethan Winters, che ha avuto inizio nell’acclamato Resident Evil 7 biohazard. Nel corso della sua avventura per salvare sua figlia, Ethan incontrerà alcuni enigmatici personaggi come l’eroe e veterano della serie Chris Redfield e imponenti avversari come Lady Dimitrescu. Oltre a un’intensa campagna di storie e un gameplay robusto, Resident Evil Village dà il benvenuto anche alla modalità di gioco Mercenari, amatissima dai fan. Questa modalità extra è disponibile al termine della campagna e ha nuove funzionalità aggiuntive, offrendo ai giocatori ulteriori sfide e modi per godersi il villaggio una volta completato il viaggio di Ethan.