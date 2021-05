Resident Evil Village non sarà così spaventoso come Resident Evil VII

Durante una recente intervista ai microfoni di Axios Gaming, Tsuyoshi Kanda, producer di Resident Evil Village, ha dichiarato che il gioco sarà meno terrificante di Resident Evil VII a seguito di una esplicita richiesta da parte dei giocatori che avrebbero ritenuto il gioco eccessivamente terrificante.

“Alcuni dei feedback che abbiamo ricevuto riguardo [RE7 erano] che era troppo spaventoso per giocare “, ha detto Kanda. “Da un certo punto di vista, questo è esattamente ciò per cui stavamo lottando, quindi è un enorme complimento per noi.

“Ma allo stesso tempo, il nostro obiettivo è sempre quello di creare qualcosa in cui chiunque possa sentirsi a proprio agio saltando e giocando, quindi abbiamo allentato la curva di tensione [in RE Village] rispetto a Resident Evil 7: Biohazard, in modo che i giocatori non sianoin costante paura. ”