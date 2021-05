OBSERVER: System Redux in arrivo nei negozi il 16 luglio

Oggi, il team di sviluppatori di giochi indipendenti, Bloober Team, e Koch Media, uno dei principali partner di publishing globali, annunciano l’uscita di Observer: System Redux, il pluripremiato thriller cyberpunk su PC, PS5, Xbox e per la prima volta su PS4 e Xbox One dal 16 luglio in versione fisica. La Day One Edition include il gioco, un artbook con copertina morbida e la colonna sonora.