Svelata la data d’uscita di Prinny Presents NIS Classics Volume 1 per Nintendo Switch

NIS America è lieta di annunciare che Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sarà disponibile su Nintendo Switch™ il 31 agosto 2021 in Nord America, il 3 settembre in Europa e il 10 settembre in Oceania! Questo pack due in uno che include Phantom Brave: The Hermuda TriangleRemastered e Soul Nomad & the World Eaters è completo di meccaniche di gioco uniche, personaggi memorabili e tutti i DLC delle versioni originali!