Nel corso della serata di ieri, Sony ha tenuto uno State of Play dedicato interamente all’attesissimo Ratchet & Clank: Rift Apart. Nel video in questione che potete vedere qui sotto, è possibile ammirare il titolo in azione su PS5.

Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà su PlayStation 5 l’11 giugno 2021.