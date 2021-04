Fallout 76 – “Pronti e carichi” ora disponibile

“Pronti e carichi”, il più recente aggiornamento gratuito per Fallout 76, è disponibile per tutti i giocatori. L’aggiornamento dà il via alla stagione 4 con un nuovissimo tavoliere a tema Armor Ace e introduce funzionalità attesissime dalla community, tra cui dotazioni S.P.E.C.I.A.L. e slot per C.A.M.P., un’espansione delle operazioni giornaliere e ulteriori miglioramenti generali.