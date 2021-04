Da qualche ora diversi utenti hanno segnalato su Twitter e diversi social l’impossibilità a collegarsi ai servizi online di Sony tramite PlayStation 5 e console precedenti.

Sony ha prontamente aggiornato la pagina dello stato di servizio e, come è evidente, le piattaforme Sony al momento non funzionano come dovrebbero

Restiamo in attesa di aggiornamenti da parte di Sony.

AGGIORNAMENTO 00:50 – i problemi sembrano essere stati del tutto risolti