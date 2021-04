Disponibile due nuovi trailer di SCARLET NEXUS

Nel corso della giornata di oggi è stato pubblicato due nuovi trailer di SCARLET NEXUS, in cui è possibile osservare come Yuito e Kasane affrontino gli Estranei e usino i loro poteri per eliminare la minaccia.

Messo di fronte a Slippy Chinery, Yuito usa l’abilità Chiaroveggenza per rivelare la presenza dei nemici e poi la Pirocinesi per fare ancora più danni alla mostruosità che secerne olii.

Kasane, invece, grazie all’aiuto delle abilità telecinetiche, usa gli elementi attorno a sé per superare gli Estranei che si parano sul suo cammino.

SCARLET NEXUS sarà disponibile dal 25 giugno 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital.