NieR Replicant™ver.1.22474487139… è finalmente disponibile

SQUARE ENIX ha annunciato oggi che NieR Replicant™ver.1.22474487139…, la rivisitazione di NieR Replicant per le console moderne, è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC (Steam).

I fan della serie NieR e i nuovi arrivati possono immergersi in questa versione aggiornata di NieR Replicant in un mondo oscuro e apocalittico con immagini completamente rimasterizzate, combattimento e gameplay migliorati, una colonna sonora ri-registrata. e un nuovissimo dialogo vocale. Il gioco include anche nuovi contenuti della storia, dungeon extra, costumi e altro, tra cui: