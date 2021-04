Judgment disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series S/X

Judgment, il thriller poliziesco di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, è ora disponibile negli store digitali e presso retailer selezionati per Xbox Series X | S, PlayStation 5 e Google Stadia

.Acclamato dalla critica dal suo lancio su PlayStation 4 nel 2019, Judgment è stato rimasterizzato per piattaforme di nuova generazione e segnerà il debutto della serie su Xbox e Stadia, sfruttando il nuovo hardware con una grafica a 60 frame al secondo insieme a tempi di caricamento più brevi.

Judgment mette i giocatori nei panni di Takayuki Yagami, un avvocato caduto in disgrazia diventato un robusto detective privato, che cerca di scoprire il mistero dietro una macabra serie di omicidi. Insieme al suo partner, l’ex membro della yakuza Masaharu Kaito, Yagami deve farsi strada attraverso la criminalità sotterranea di Kamurocho per svelare la verità, per quanto dolorosa possa essere.

