L’ Anomalia Tachionica ha inizio in Marvel’s Avengers

Oggi SQUARE ENIX ha annunciato che l’evento Anomalia Tachionica per Marvel’s Avengers è ora disponibile.

Rivelato inizialmente un mese fa durante lo SQUARE ENIX PRESENTS, l’evento Anomalia Tachionica include varie attività, compresa la possibilità di formare squadre di giocatori online con più di una versione dello stesso supereroe per qualsiasi missione, a partire da oggi e fino al 3 maggio.

Il mondo è scosso, poiché l’alterazione del tempo da parte dell’AIM ha causato periodiche anomalie tachioniche. Durante questi eventi, Avengers di diverse linee temporali potranno convergere in un unico luogo per affrontare insieme le minacce del mondo, consentendo ai giocatori di formare squadre online contenenti più di una versione dello stesso supereroe. I giocatori potranno anche usare il matchmaking per unirsi a squadre contenenti gli stessi eroi, aprendo la strada a nuove ed emozionanti composizioni di squadre.

Durante le due settimane dell’evento, i giocatori che completeranno una qualsiasi missione Assalto Temporale riceveranno in ricompensa l’esclusiva targa animata Assalto temporale, utilizzabile con qualsiasi supereroe. Completando ulteriori missioniAssalto temporale conferirà set di equipaggiamenti prioritari per eroe di alto livello.

L’evento Anomalia Tachionica renderà inoltre accessibili le missioni frattura tachionica agli eroi con livello di potenza 1-100, permettendo a tutti i giocatori di affrontarle. Infine, l’evento introduce anche una nuova missione frattura tachionica, “Di nuovo in scena”, disponibile al tavolo strategico, che darà ai giocatori una maggiore selezione di fratture tachioniche.