PlayStation e Firewalk Studios annunciano una nuova IP

Poco fa, tramite il PlayStation Blog, Sony ha annunciato la nascita di una nuova collaborazione tra PlayStation e Firewalk Studios per la realizzazione di una nuova IP AAA multigiocatore originale.

Il team all’opera sul progetto conta, al proprio interno, professionisti che hanno lavorato a titoli di grande spessore, come Ryan Ellis, Game Director, il quale ha ricoperto il ruolo di Creative Director per Destiny; Elena Siegman, attuale Executive Producer, che è stata producer per Guitar Hero II, Bioshock Infinite e diverse edizioni di Destiny. Ma non solo: altri membri di Firewalk Studios hanno contribuito a creare serie come Mass Effecte Apex Legends, e attualmente sono tutti riuniti con l’obiettivo di creare un’esperienza multigiocatore indimenticabile.