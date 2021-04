Ubisoft annuncia che il DLC Immortals Fenyx Rising – Gli dèi perduti è ora disponibile

Ubisoft annuncia cheImmortals Fenyx Rising – Gli dèi perduti, il nuovo DLC, è ora disponibile in tutto il mondo. I giocatori che non hanno avuto l’opportunità di provare Immortals Fenyx Rising possono avere un assaggio delle sue arrampicate, delle scivolate e dei combattimenti aerei con la demo gratuita, disponibile per sistemi Nintendo Switch, console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e PC Windows.

Immortals Fenyx Rising – Gli dèi perduti offre un’esperienza top-down unica e un divertente combattimento ritornando alla storia di Fenyx e alla sua nuova vita da divinità. Quando il disastro colpisce il mondo dei mortali, Fenyx sceglie un nuovo eroe per riportare l’equilibrio sulla Terra e riunire gli dèi perduti. Il giocatore esplorerà l’Isola di Pyrite nei panni di Ash, un mortale entusiasta che deve convincere Poseidone, Ade e le altre divinità a tornare nel Pantheon.

In questa ultima avventura post-lancio, il giocatore sarà introdotto a nuove divinità e mostri, scoprendo nuove aree piene di sfide e segreti e sfidando nuovi nemici. Come parte del rinnovato sistema di crescita, il giocatore avrà anche accesso a nuovi, potenti aggiornamenti, bonus speciali e stili di combattimento unici, oltre che a due nuove abilità:

• Terremoto catastrofico : un potente colpo a terra che abbatte tutti i nemici attorno ad Ash .

• Furia della natura : un raggio di energia che danneggia qualsiasi cosa che incroci la sua strada, aumentando il danno col tempo .

IPer accedere a Immortals Fenyx Rising – Gli dèi perduti, i giocatori potranno acquistare il Pass Stagionale per €39,99, che comprende accesso immediato ai tre DLC post lancio, nuovi personaggi e sfide, nuovi reami e nuovi modi di giocare.Immortals Fenyx Rising – Gli dèi perduti può essere acquistato separatamente per €14.99.