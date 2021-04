Nel corso della giornata di oggi è stato pubblicato un primo trailer della versione VR di Resident Evil 4 che, come precedentemente annunciato, sarà disponibile in esclusiva per Oculus Quest 2.

Come è possibile vedere dal trailer, questa nuova versione del gioco permetterà ai giocatori di usufruire di nuove funzionalitàù tra cui la possibilità di cambiare arma semplicemente prendendola dal corpo di Leon.