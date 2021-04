GIANTS Software annuncia Farming Simulator 22

Farming Simulator, la pluri-premiata simulazione agricola campione di incassi torna quest’anno più ricca che mai! Farming Simulator 22 sarà disponibile per PC, Playstation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One, Mac e Stadia nel quarto trimestre del 2021. Il gioco sarà sviluppato e pubblicato dall’azienda internazionale, con sede in Svizzera, GIANTS Software.

Ancora una volta questa celebre simulazione si appresta a fare un grande balzo in avanti grazie a tantissime novità e miglioramenti. Farming Simulator 22 consentirà a ogni aspirante agricoltore di costruire con grande creatività la propria fattoria, indipendentemente dalla propria età o dalla reale professione, da soli o in modalità in cooperativa grazie alla modalità multiplayer fino a 8 giocatori su console e fino a 16 giocatori su PC, Mac e Stadia.

Nuove colture, nuove mappe , nuovi macchinari agricoli e nuovi marchi sono alcune delle novità di questo episodio della saga e… sta iniziando anche a nevicare! Farming Simulator 22 includerà infatti anche i cicli stagionali e molte altre fantastiche novità che verranno presto annunciate!