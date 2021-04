Amazon cancella il gioco de Il Signore degli Anelli

Secondo un recente report di Bloomberg, Amazon ha deciso in questi giorni di cancellare del tutto il progetto legato al gioco de Il Signore degli Anelli che, per chi non lo sapesse, sarebbe dovuto essere un MMO basato sulla celebre serie di libri di Tolkien.

Stando a quanto riportato nell’articolo, Amazon Game Studios si è trovata a obbligare definitivamente lo sviluppo del titolo a causa dei contrasti con Tencent dopo l’acquisizione della holding Leyou (che si sarebbe dovuta occupare della realizzazione del titolo).