Svelata una nuova mappa di Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Dopo l’entusiasmante reveal del gameplay di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 del mese scorso, CI Games ha condiviso nuovi dettagli sull’ambientazione dell’attesissimo sequel: Kuamar. Il nuovo fantastico trailer permette ai giocatori di dare un’occhiata alla varietà di sandbox in cui potranno completare i loro contratti nel miglior gioco di Sniper Ghost Warrior realizzato finora. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà disponibile il 4 giugno 2021 per PS5, PS4, Xbox SeriesX/S, Xbox One e PC.

Dopo la grandiosa risposta dei giocatori alle armi e alle skin esclusive svelate per l’edizione fisica diSniper Ghost Warrior Contracts 2, CI sta espandendo i bonus pre-order dell’edizione digitale, che può essere prenotata ora su Steam. Tutti coloro che effettueranno il pre-order di SGWC 2 riceveranno:

Marcus Tactical : Un fucile da cecchino leggero con grande stabilità

: Un fucile da cecchino leggero con grande stabilità FFF-45 ACP Luring Pistol : Un’arma letale con speciali munizioni per esca

: Un’arma letale con speciali munizioni per esca Rock AS100 : Un fucile a pompa alimentato da caricatore punitivo, che spara pallettoni o proiettili

: Un fucile a pompa alimentato da caricatore punitivo, che spara pallettoni o proiettili Blue Servers Skin

Warning Stripes Skin

Kuamar fornirà ai giocatori una varietà di posti paradisiaci per cecchini, evolvendo il sandbox level e l’objective design amato dai fan dalla prima versione di Contracts. In Sniper Ghost Warrior Contracts 2, ci sono 5 mappe distinte che i giocatori potranno testare quando vogliono. Durante la campagna vengono sbloccate armi e gadget realistici, mentre i punti di aggiornamento possono essere utilizzati per ottenere e aggiornare le abilità e per creare uno stile di gioco personalizzato. Man mano che i giocatori espandono i loro arsenali e migliorano le loro abilità, possono rivedere ogni contratto con approcci diversi per raccogliere più ricompense.

I pre-order delle edizioni fisiche per PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One sono disponibili presso retailer selezionati, mentre i giocatori su PC possano effettuare il pre-order di SGWC 2 su Steam da ora. Tutti i pre-order includono le esclusive weapon e skins bonus pack.