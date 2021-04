In arrivo una remastered di Sonic Colors

Secondo alcuni recenti rumor trapelati in rete, pare che SEGA sia molto interessata a pubblicare entro tempi brevi una versione rimasterizzata di Sonic Colors, titolo campione di incassi su Wii e Nintendo DS.

I found out that the German dubbing studio of the Sonic games dubbed Sonic Colours Remastered in 2020 :O

I'm excited now. @LennFennex

Source:https://t.co/vpUmHxUg65 pic.twitter.com/n4tj5ExLqk — • Gum | Kupo (@Kutairo_) April 8, 2021

A rafforzare la veridicità dei rumor ci ha pensato il rivenditore francese SoGamely che, fino a qualche ora fa, proponeva Sonic Colors Ultimate – Limited Edition per PS4, Xbox One, e Switch. Al momento SEGA non ha né confermato né smentito il rumor, non ci resta quindi che attendere aggiornamenti da parte del publisher.