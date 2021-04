Svelata la data di uscita di NEO: The World Ends with You

Oggi SQUARE ENIX ha annunciato che il gioco di ruolo d’azione NEO: The World Ends with You uscirà il 27 luglio 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, e ha anche confermato che ci sarà una versione per PC disponibile su Epic Games Store a partire da quest’estate.

Quest’attesissimo sequel del GdR classico The World Ends with You vede come protagonista Rindo, che dovrà esplorare il cuore di Tokyo per svelare i misteri del terribile “Gioco dei Demoni”, una lotta per la sopravvivenza a cui è stato obbligato a partecipare. Oggi è uscito un nuovo trailer che presenta il nuovo cast di personaggi, l’equipaggiamento trendy, il sistema di combattimento pieno di stile del gioco e altro ancora.

NEO: The World Ends with You mescola una straordinaria Shibuya in stile anime con meccaniche di gioco emozionanti, una colonna sonora accattivante composta da Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) e una storia affascinante per dare vita a un’esperienza indimenticabile. I giocatori potranno esplorare e ammirare i luoghi d’interesse, i suoni e la cultura di questa città movimentata, combattere contro dei mostri con l’aiuto dei loro alleati in battaglie frenetiche e completare delle missioni mentre scoprono di più sul Gioco dei Demoni e lottano per cambiare il destino che è stato loro imposto.

A partire da oggi è possibile prenotare le edizioni fisiche e digitali di NEO: The World Ends with You su per PS4 e Nintendo Switch.