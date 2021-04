Borderlands 3 Director’s Cut disponibile ora

Chi è interessato al processo di realizzazione dei giochi come Borderlands 3, Director’s Cut include anche tantissimi contenuti dietro le quinte. Esplorate una galleria piena di bozzetti e storyboard, guardate i contenuti tagliati (inclusa la scena del funerale di Maya) e tutte le caotiche papere. Forse troverete anche qualche risposta a domande che non sapevate neanche di voler fare.

In concomitanza con l’uscita di Director’s Cut, i pacchetti cosmetici “Disciples of the Vault” sono stati concessi ai giocatori che possiedono il Season Pass 2 o Borderlands 3 Ultimate Edition e sono ora disponibili per l’acquisto separatamente. Questi pacchetti cosmetici mostrano chi sarebbero diventati i Cacciatori della Cripta di Borderlands 3 se si fossero uniti ai “Children of the Vault”.

Ogni pacchetto specifico per il personaggio include un corpo da Cacciatore della Cripta unico nel suo genere e una testa abbinata, che puoi mescolare e abbinare a qualsiasi altra opzione di personalizzazione che hai nella tua collezione.