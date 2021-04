Nintendo presenta in un video le novità di Miitopia

In Miitopia per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, i giocatori possono intraprendere un’esilarante avventura personalizzabile, reclutando i loro amici, familiari o chiunque salti in testa per abbattere il Duca del Male che ruba le facce degli abitanti. Il trailer Miitopia – Chi porterai con te in questa avventura? (Nintendo Switch) mostra le nuove funzionalità di personalizzazione del titolo, la facile condivisione dei Mii e tante altre novità che i giocatori troveranno il 21 maggio 2021, al lancio del gioco.

Tra le novità principali:

Trucco e parrucco: in Miitopia, i giocatori possono rendere i loro personaggi Mii più favolosi che mai, con parrucche glamour, acconciature colorate e trucco pronto per la battaglia.

Crea Mii e condividili facilmente: i Mii creati a Miitopia possono essere facilmente condivisi con gli amici utilizzando un codice di accesso*, in modo che possano essere utilizzati per popolare un altro gioco Miitopia, anche in ruoli diversi.

Lavori insoliti : chiunque non voglia brandire una spada o un bastone può combattere con il microfono come Pop Star o agitare una padella contro i nemici in qualità di Chef. Altri potrebbero addirittura voler essere un gatto. Ci sono molte opportunità di lavoro tra cui scegliere per tutto il gruppo.

La personalità conta: ogni membro del gruppo ha un carattere differente – a seconda della personalità di ciascuno, le azioni possono differire in battaglia. Un chierico gentile può proteggere altri personaggi Mii del gruppo, ma potrebbe anche voler risparmiare i nemici, mentre uno scienziato testardo potrebbe attaccare due volte o rifiutarsi di dare una mano.