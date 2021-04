Crysis Remastered si aggiorna su PlayStation 5 e Xbox Series S/X

Attraverso le pagine Twitter, il team di sviluppo di Crysis ha annunciato la disponibilità di una nuova patch di aggiornamento per Crysis Remastered che coinvolgerà le console di “vecchia” generazione e PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Su PlayStation 5 Crysis Remastered supporterà tre modalità: performance 1080p e 60 fps, quality 1800p e 60 fps, RayTracing 1440p e 60 fps.

Su Xbox Series X Crysis Remastered potrà raggiungere la risoluzione 2160p in quality mode, mentre su Series S il titolo raggiungerà il 4K in quality mode, limitato però a 30 fps.

Crysis Remastered console update is now live for PlayStation 4/5 and Xbox One / Series X/S players!

Ascension Level ✔

Classic Nanosuit Controls ✔

Multiple Bug Fixes ✔

Frame Rate Enhancements ✔

For more details:https://t.co/pcE9li2MQVhttps://t.co/K39rCDNt67 pic.twitter.com/KnpLWxodj4

— Crysis (@Crysis) April 7, 2021