Bethesda mostra un gameplay trailer di THE ELDER SCROLLS ONLINE per Xbox Series X|S e Playstation 5

Bethesda ha oggi annunciato che che The Elder Scrolls Online: Versione migliorata per console, la versione per console di nuova generazione, approderà su Xbox Series X|S e PlayStation 5 l’8 giugno 2021. Chi già possiede o acquista The Elder Scrolls Onlinesu PlayStation 4 o Xbox One riceverà gratuitamente ESO: Versione migliorata per console.