Un pesce d’aprile in For Honor

Oggi, in occasione del pesce d’aprile, Ubisoft ha svelato il tema di For Honor per questa giornata speciale. Godetevi gli stravaganti elementi di gioco aggiuntivi fino alla fine dell’evento, il 2 aprile alle 18:30. I giocatori vedranno i guerrieri come non li hanno mai visti prima: scambieranno le proprie spade con spade di plastica e guideranno eserciti di soldatini giocattolo.

Inoltre, all’1 all’8 aprile, i Terreni di Prova più grandi di sempre su For Honor saranno attivi per la Stagione 1 dell’Anno 5, e includeranno sette eroi. I Terreni di Prova sono un ambiente in-game che permette ai giocatori di provare e dare feedback su alcune modifiche proposte per gli eroi prima che queste vengano integrate nel gioco live.