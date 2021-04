EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS in arrivo il 27 maggio su PC e console

D3PUBLISHER Inc., un importante publisher di giochi giapponese, assieme al team di sviluppo di YUKE’S, ha rivelato che il tanto atteso sparatutto in terza persona in stile voxel EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS verrà distribuito in digitale in Nord America, Europa e Asia il 27 maggio 2021. I giocatori di tutto il mondo potranno combattere gli invasori per ricostruire una sgretolata “Terra Voxel” e riportare la pace.

Dopo il successo del lancio in Giappone il 24 dicembre 2020, i fan di EDF e i nuovi giocatori potranno arruolarsi in EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS, che approderà con doppiaggio e sottotitoli in inglese sul mercato globale questa primavera, e per la prima volta in assoluto sarà distribuito sulla console Nintendo Switch™, oltre che sulla nuova piattaforma per PC via Steam e sul sistema digitale di intrattenimento PlayStation®4.

Dopo il reveal mondiale durante lo speciale evento in diretta streaming al Tokyo Game Show 2020, EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS sfoggia un look completamente diverso dal resto della serie EDF con il suo nuovo stile voxel 3D. I fan di EDF possono aspettarsi un gioco ricco di contenuti provenienti da tutti gli altri capitoli della serie, tra cui armi, classi di soldati e nemici storici, oltre a quelli nuovi di zecca con cui i giocatori potranno sbizzarrirsi per creare le squadre da quattro.