Sony conferma la chiusura degli store digitali di PSP, PS Vita e PlayStation 3

Sony ha annunciato oggi che a partire dal 2 luglio gli store virtuali di PlayStation 3 e PSP non saranno più accessibili, mentre lo store di PS Vita verrà chiuso dal 27 agosto. Da quei giorni, in sostanza, i giocatori non avranno la possibilità di acquistare titoli, DLC o acquisti in-game per i titoli già in possesso. Stando a quanto rivelato da Sony, però, i giocatori potranno riscaricare ogni acquisto precedentemente fatto, inclusi i titoli PS Plus.