Oggi Microids e Oddworld Inhabitants presentano la retailedition di Oddworld: Soulstorm.

L’edizione fisica per PlayStation 5 e PlayStation 4 di Oddworld: Soulstorm sarà disponibile nei negozi dal 6 luglio. I preordini per le Day One Oddition e Collector Oddition si possono già effettuare presso i negozi selezionati, che offriranno anche la possibilità di ottenere un set esclusivo di contenuti scaricabili tramite codici (per ogni preordine).