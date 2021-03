Pubblicato un primo gameplay trailer di Sherlock Holmes Chapter One

Frogwares ha pubblicato il primo gameplay trailer per la loro nuova avventura investigativa open world, Sherlock Holmes Chapter One. Il trailer mostra per la prima volta una vista più approfondita dell’isola in cui è ambientato il gioco e finalmente ne viene svelato il nome: Cordona. Il giovane Sherlock e il suo inseparabile amico Jon sono appena tornati sull’isola dove hanno trascorso la loro infanzia. Ma questa volta sono in missione: devono indagare sulla morte ancora senza spiegazione della madre di Holmes. L’isola e la città sono un crocevia di persone di varie nazioni ed etnie e anche l’architettura rispecchia questa convivenza. Sono presenti personaggi provenienti da Europa, Mediterraneo, Africa e Medio-Oriente. Queste diverse culture, ognuna con le sue caratteristiche, vengono mostrate nei 5 quartieri unici dell’isola che Sherlock dovrà esplorare.

Sherlock Holmes Chapter One uscirà entro il 2021 su PC (Steam, Epic, GOG), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S