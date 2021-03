PUYO PUYO TETRIS 2 è disponibile ora su Steam

Una rosa pazzesca composta da 40 personaggi giocabili , il cast più nutrito della serie, che include l’amatissimo Sonic The Hedgehog come graditissimo ospite. Ogni personaggio ha statistiche e abilità che incidono durante la modalità Battaglia Tecnica , che ha diversi elementi da RPG.

Una manciata di modalità Online, come le Incursioni Boss cooperative, dove devi collaborare con altri tre giocatori per abbattere pericolosissimi boss controllati dalla CPU, e la nuova modalità Spettatore dove puoi tifare per gli amici mentre si sfidano in modalità Versus o durante la Battaglia tecnica.