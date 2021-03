Capcom celebra i 25 anni di Resident Evil e divulga nuovi dettagli su Resident Evil Village

Il franchise survival horror di Capcom raggiunge oggi una pietra miliare importantissima con il 25° anniversario di Resident Evil. Nel corso degli anni, la popolare serie ha venduto oltre 107 milioni di unità, ha introdotto alcuni dei personaggi e dei sistemi di gioco più iconici dei videogame ed è andata oltre questo mondo per diventare una pietra miliare dell’intrattenimento. Il prossimo attesissimo capitolo nella serie di giochi arriverà presto con Resident Evil Village disponibile in tutto il mondo dal 7 maggio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e sulla piattaforma recentemente confermata, Stadia. Prima del lancio, Capcom ha confermato che un nuovo evento digitale del Resident Evil Showcase arriverà ad aprile e ha annunciato i dettagli per un open beta test per la prossima esperienza in multiplayer Resident Evil Re:Verse.

Nuovi dettagli verranno svelati in un nuovo evento digitale del Resident Evil Showcase ad aprile, permettendo ai fan di dare un’occhiata a ciò che li attende quando Resident Evil Village arriverà il 7 maggio. Il Resident Evil Showcase di gennaio ha rivelato informazioni su nuove caratteristiche e personaggi di gioco significativi per Resident Evil Village così come altri aggiornamenti sul brand, e l’evento di aprile seguirà l’esempio con nuovi contenuti di gioco e notizie per il 25° anniversario. Segui su Twittter @RE_Games per maggiori informazioni tra cui l’ora esatta dell’evento digitale e come seguirlo.

Un roster di all-star di eroi e armi biologiche preferite dai fan si riunisce per celebrare i 25 anni di Resident Evil nella prossima esperienza in multiplayer Resident Evil Re:Verse. In Resident Evil Re:Verse, i giocatori iniziano a giocare come personaggi umani, dandosi la caccia a vicenda e raccogliendo fiale di virus sparse per la mappa. Quando vengono eliminati, risorgono come armi biologiche per mettere in atto la loro vendetta. Più fiale raccolgono, più forte sarà la trasformazione delle armi biologiche: spetterà a ciascun giocatore stabilire una strategia tra la raccolta delle fiale e una strategia offensiva completa. Questo titolo realizzato per ringraziare i fan, sarà disponibile gratuitamente per coloro che acquisteranno Resident Evil Village. Oggi Capcom ha annunciato che i giocatori che possiedono PlayStation® 4, Xbox One o Steam possono partecipare a un open beta test di Resident Evil Re:Verse che si svolgerà dal 7 Aprile alle 08:00 fino all’11 Aprile alle 07:59. I giocatori che hanno partecipato alla precedente closed beta test e hanno ancora il gioco installato sul proprio hardware possono giocare tramite un aggiornamento del gioco una volta che la open beta sarà disponibile. I nuovi giocatori potranno pre-caricare il contenuto della open beta a partire dal 5 aprile. Tutti i partecipanti della open beta avranno bisogno di un Capcom ID per giocare.

I pre-order di Resident Evil Village sono già disponibili, con le edizioni digitali Standard e Deluxe Edition per tutte le piattaforme, oltre alle edizioni fisiche Standard e Collector’s Edition per i giocatori su console. La Deluxe Edition digitale include il gioco base e il “Trauma Pack” digitale, che comprende contenuti di gioco aggiuntivi tra cui un’arma Samurai Edge, il filtro speciale “Found Footage” ispirato a Resident Evil 7 biohazard e opzioni di salvataggio tramite mangianastri, accesso immediato a un livello di difficoltà particolarmente impegnativo e altro ancora. La Collector’s Edition fisica, include i contenuti digitali della Deluxe Edition più una straordinaria statuetta di Chris Redfield, una custodia SteelBook, un artbook, una mappa in tessuto del villaggio e una stampa A4 che raffigura il key art del gioco. Resident Evil Village supporterà lo Smart Delivery per le console Xbox Series X|S e Xbox One e sarà possibile effettuare l’upgrade dalla versione PlayStation 4 alla versione digitale PlayStation 5.

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition sarà disponibile su Stadia tramite acquisto individuale e sarà gratuito con Stadia Pro a partire dal 1° aprile 2021. I giocatori possono anche addentrarsi nella ricca library di titoli di Resident Evil con diversi sconti su più piattaforme per celebrare il 25° anniversario. Per scoprire le diverse promozioni vi invitiamo a dare un’occhiata ai diversi retailer digitali.