God of War Fallen God: a breve un’interessante novità potrebbe essere inserita nella saga

Rispetto a qualche anno fa, bisogna mettere in evidenza come ci siano tantissime soluzioni tecnologiche per poter trascorrere il tempo libero. In un’epoca storica particolarmente complicata e resa difficile per via della pandemia, che sta pesando notevolmente sulla speranza di vita, lavoro e istruzione, che da oltre un anno ha cambiato in maniera radicale le abitudini della vita di ognuno di noi, bisogna sottolineare come la tecnologia svolta un ruolo sempre più importante.

Basti pensare all’enorme diffusione degli smartphone, che ha dato il via a una fase di progressivo addio alle console, il cui accesso ottimizzato al web permette di divertirsi con un gran numero di giochi oppure con le scommesse online. Non dobbiamo dimenticare anche come, nel corso degli ultimi anni, siano stati sviluppati sempre più dispositivi con caratteristiche tali da poter soddisfare ogni esigenza e preferenza dei giocatori.

God of War, dovrebbe arrivare una novità a tema egizio

Tra i giochi che stanno andando più a ruba troviamo sicuramente God of War, che da diversi anni ormai si è dimostrato come uno dei titoli maggiormente apprezzati in ogni classifica. L’ultimo capitolo di questa famosissima saga, che è stato realizzato e lanciato sul mercato ormai tre anni fa, è stato in grado di riportare un entusiasmo e un interesse per le gesta di Kratos come non succedeva da tanto tempo.

Si tratta di uno scenario che è diventato realtà anche per via di un aspetto molto interessante, ovvero quel salto a livello temporale che è stato inserito tra l’epilogo di God of War III e la parte iniziale dell’ultimo episodio. Infatti, proprio quel limbo temporale aveva contribuito ad aumentare il pathos e la curiosità di tutti gli appassionati della saga, che non vedevano l’ora di andare alla scoperta e di fare luce su tanti misteriosi avvenimenti, con la possibilità di svelare un Kratos in tutto e per tutto differente rispetto a come veniva ricordato.

L’importanza della nuova serie a fumetti

La serie a fumetti denominata God of War Fallen God, che era stata annunciata nel 2020, ha come obiettivo quello di andare a riempire questo vuoto dal punto di vista narrativo, creando quel legame tanto atteso tra i due episodi che fanno parte della saga principale.

Come tanti appassionati di questa saga attendevano in modo trepidante, ecco che il primo capitolo di questo fumetto è stato finalmente proposto online per il download. Sembra proprio che l’Egitto rappresenti l’argomento principale di questa novità sotto il profilo narrativo, anche se è meglio evitare di dare troppi dettagli per non rovinare la sorpresa di tutti quegli utenti che vogliono scoprire autonomamente tali eventi.

Dando uno sguardo più approfondito alla storia a fumetti che è stata pubblicata online, sarà molto più facile comprendere tale riferimento. In ogni caso, Kratos si trova a essere impegnato in un complicato viaggio in Egitto e, da un dialogo presente all’interno di questo fumetto, si può pensare proprio come ci potrebbe essere una novità rappresentata dalle divinità egizie a breve.

Fino a questo momento, però, non si può affermare con certezza l’ingresso in scena di un simile scenario, ma è certamente una prospettiva da tenere in grande considerazione anche per i capitoli della saga che verranno sviluppati nel corso dei prossimi anni.

In realtà, però, per ulteriori sviluppi su questa narrazione sarà necessario avere pazienza. Pare proprio che la prossima saga, ovvero God of War Ragnarok, non debba rispettare la data di uscita di quest’anno, almeno stando alla tesi sostenuta da parte del giornalista Jason Schreier. Esattamente per la medesima ragione, però, pare proprio che non su PS5 non debba arrivare nemmeno un God of War Definitive Edition.