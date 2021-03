Huawei toglie i veli alla nuova versione del Watch Fit

Insieme alla comunicazione ufficiale legata al lancio sul mercato delle nuovissime Huawei FreeBuds 4i, ecco arrivare un altro annuncio decisamente interessante, soprattutto per tutti coloro che apprezzano in modo particolare i prodotti realizzati da parte di Huawei, che però è stata definita, insieme ad altri quattro colossi cinesi delle telecomunicazioni, come una vera e propria minaccia alla sicurezza nazionale da parte delle autorità americane.

I fan del colosso asiatico, infatti, possono ritenersi senz’altro soddisfatti della nuova proposta sul mercato. Stiamo parlando dell’innovativo prodotto che risponde al nome di Watch Fit Elegant: si tratta della nuovissima versione dello Huawei Watch Fit, che permette di far diventare l’esperienza del fitness e degli allenamenti totalmente differenti e molto più di qualità.

La tecnologia e l’evoluzione che si è avuta nel corso degli ultimi anni, ha modificato radicalmente anche la nostra quotidianità e il nostro modo di approcciarsi allo sport, che è sempre più importante nella frenetica vita che affrontiamo, dato che l’esercizio fisico riduce le infiammazioni e contrasta il declino dei tessuti. Non solo, in realtà, dal momento che un po’ tutti gli ambiti della nostra vita sono stati cambiati: basti pensare a quello ludico, ad esempio, con la possibilità di divertirsi e giocare gratis al casino direttamente dal proprio dispositivo mobile, oppure scaricare un’applicazione che può aiutare a svolgere qualsiasi tipo di attività in ogni ambito possibile e immaginabile.

Le principali caratteristiche del Watch Fit Elegant

Tra le principali caratteristiche della nuova versione di questo dispositivo indossabile troviamo senz’altro fatto di aumentare la gamma e la varietà di feature intelligenti che vengono messe a disposizione agli utenti. Non mancano, giusto per fare qualche esempio, dei corsi di fitness animati, senza dimenticare delle innovative modalità da seguire per allenarsi.

Non solo, visto che questa nuova versione può contare su delle interessanti e molto più specifiche funzionalità per tenere sotto controllo i vari parametri legati al proprio allenamento e al proprio benessere ovviamente. Un nuovo device che, di conseguenza, va radicalmente a modificare le forme con cui si mette in atto l’esercizio fisico.

Sarebbe sbagliato considerare questo dispositivo come un accessorio sviluppato e ideato solo ed esclusivamente per tutti coloro che amano l’attività sportiva. Infatti, in realtà si può considerare come un vero e proprio smartwatch caratterizzato da un design che potrebbe diventare decisamente di tendenza sul mercato.

Questa particolare versione riprende il quadrante realizzato in acciaio del tanto amato ed apprezzato Huawei Fit. Quest’ultimo è stato lanciato sul mercato nel corso del mese di settembre del 2020 e, oltre a ospitare una ricca gamma di funzionalità dedicata agli amanti dello sport, faceva del design, con quadrante rettangolare e i bordi piuttosto arrotondati, una delle principali peculiarità.

Prezzo d’acquisto e dove acquistarlo

Lo Huawei Watch Fit Elegant si può comprare direttamente online, presso lo store del colosso asiatico. Detto questo, nel corso delle prossime settimane, il suo acquisto verrà reso disponibile anche sulla ben nota piattaforma di Amazon.

Per tutti coloro che si stanno chiedendo a che prezzo possa essere proposto un dispositivo del genere, ecco che la nuova versione di questo device wearable si può acquistare sborsando una somma pari a 129 euro. Sono due le versioni in cui verrà proposto sul mercato questo nuovo prodotto, ovvero quella caratterizzata dalla colorazione Frosty White e quella proposta nella colorazione Midnight Black. Molto interessante anche mettere in evidenza come tutti quegli utenti che completeranno l’acquisto di questo nuovo prodotto entro la data del prossimo 31 marzo, potrà ricevere, come vero e proprio omaggio, anche lo Huawei Smart Scale, ovvero una sorta di bilancia smart che viene realizzata sempre e comunque dal colosso asiatico e che ha un valore che si aggira intorno ai 50 euro.