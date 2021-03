Pubblicato un cinematic trailer di Just Cause: Mobile

Oggi SQUARE ENIX® ha presentato un cinematic trailer di Just Cause: Mobiledurante il primo evento digitale SQUARE ENIX PRESENTS dell’azienda. Il video mostra anche alcuni dei personaggi ricorrenti della serie di Just Cause che appariranno anche in questo titolo per dispositivi mobile. Just Cause: Mobile è in fase di sviluppo e il lancio è previsto entro la fine dell’anno in tutto il mondo.