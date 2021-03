Pubblicato un nuovo trailer di BALAN WONDERWORLD

Durante l’evento digitale in streaming SQUARE ENIX PRESENTS di oggi, SQUARE ENIX ha svelato l’ultimo trailer dell’attesissimo platform in 3D, BALAN WONDERWORLD, che mostra nuove informazioni sulla misteriosa avventura musicale che uscirà il 26 marzo 2021.

Il nuovo trailer mostra un’anteprima del magico e stravagante mondo di BALAN WONDERWORLD attraverso gli occhi delle star del gioco: Leo ed Emma. Con l’aiuto del misterioso maestro Balan, i giocatori dovranno aiutare a riportare l’equilibrio nei cuori di dodici anime disperate sconfiggendo i Negati, ovvero delle manifestazioni fisiche delle preoccupazioni e di altre emozioni negative. Per riuscirci, i giocatori dovranno saltare, arrampicarsi, volare e distruggere qualsiasi cosa mentre esplorano luoghi unici e raccolgono più di 80 costumi con poteri speciali che li aiuteranno lungo la via.

Il trailer mostra anche l’opzione per invitare un amico, che permetterà a due giocatori di esplorare il gioco insieme in co-op locale. I giocatori dovranno usare la loro creatività e cooperare per trovare delle combinazioni di costumi perfetti e usare le loro abilità insieme per sconfiggere i nemici e trionfare.

BALAN WONDERWORLD ha una classificazione PEGI 7 e uscirà il 26 marzo 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e STEAM.